Se espera que para este miércoles de regreso a clases hayan un par de chubascos aislados temprano en Miami, con una tormenta aislada en el mejor de los caso en horas vespertinas.

El clima para este día será cálido y húmedo con temperaturas matutinas sobre los 80°F (26°C).

Para muchos, las temperaturas ya están en mediados de los 90°F (32°C), así que no vista demasiado a los pronósticos que se han dado.

El clima será bastante similar en todo el sur de Miami para el miércoles por la tarde, ya que los máximos llegarán a los 90°F (36°C).

WEDNESDAY 5 A.M. ADVISORY & CONE: Tropical Storm #Henri is moving westward with no change in strength. #7weather #tropicalwx pic.twitter.com/1XmaqYyPBP

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 18, 2021