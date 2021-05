El domingo, comienza en Miami con ese aire refrescante (para los estándares de mayo) que ya está en su lugar.

Se esperan cielos mayormente soleados esta mañana seguidos de nubes burbujeantes por la tarde y algunas lluvias pasajeras con la brisa del noreste. En general, la mayor parte del día es seco, pero hay un 20% de probabilidad de lluvia.

La temperatura alcanzará en Miami las máximas de unos pocos grados por debajo de lo normal a 84 °F (28°C). Existe un alto riesgo de que se produzcan corrientes peligrosas en la playa y los navegantes están bajo precaución en embarcaciones pequeñas.

