La ciudad de Miami comenzará la semana con lluvia y con temperaturas que estarán entre los 90°F (32°C) y 100°F (36°C).

Las precipitaciones permanecerán y con periodos prolongados durante el día, según el pronóstico emanado por el Centro de Meteorología, de los Estados Unidos, que emitió este lunes .

Las tormentas tropicales están activas en estos momentos, pero el sur de Miami no parece verse afectado por ningún sistema en este momento, según indicaron los meteorólogos, en su reciente informe.

LAST ADVISORY: This is the last advisory for what was #Julian, which is no longer categorized as a tropical system. Its remnants will continue to move towards the north, generally speaking.

#7weather #tropicalwx pic.twitter.com/pwARHKebpi

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 30, 2021