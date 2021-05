Miami tendrá un martes de lluvias aisladas . No se puede descartar una tormenta o dos solo tierra adentro desde la costa más tarde en el día, ya que las temperaturas se acercan a los 90 °F (32°C)

Parece que las temperaturas podrían acercarse a los 100°F (37 °C) El miércoles se ve similar con algunas lluvias adicionales y tormentas en juego.

Un frente que se acerca al sur de Miami será el detonante de un repunte en las tormentas eléctricas el jueves y viernes. Fácilmente la mitad de nosotros nos mojaremos ya que los máximos permanecen en los 80°F (26°C).

In the Eastern Pacific, #Andres is the earliest named storm on record 🤯

Do you think the Atlantic season will kick off ahead of schedule as well? Last year, #Arthur was named on May 17th. #Ana is first on the list for 2021. pic.twitter.com/894eVpRk68

