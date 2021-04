Miami está atrapado en este patrón ventoso que durará hasta el fin de semana con pocas posibilidades de lluvia en los próximos días.

Las posibilidades de lluvia y las temperaturas aumentarán al final de la semana y en la primera mitad del fin de semana a medida que los vientos se dirijan más hacia el sureste de Miami.

Las temperaturas máximas del martes llegarán a mediados de los 80 °F ( 26 °C) y luego llegarán a los 90°F (32 °C) para todo el día.

Las posibilidades de lluvia serán de alrededor del 10% durante los próximos días y luego aumentarán a alrededor del 40% durante el fin de semana en Miami.

Thunderstorms could produce severe weather as well as flooding rainfall through midweek from parts of the Plains into the Midwest.

Forecast: https://t.co/09BlM0RXXK pic.twitter.com/hRLzJI6dKu

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 27, 2021