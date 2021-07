Miami espera otra ronda de tormentas vespertinas para este jueves. Fácilmente algunas de estas precipitaciones podría desencadenar algunas inundaciones aisladas.

También volverá a ser cálido y húmedo cuando las temperaturas máximas lleguen a los 90°F (32°C) y se sienta como si las temperaturas vivieran por encima de los 100°F (36°C).

HOT WITH STORMS will be the pattern through the rest of the week. Saturday may slightly drier. #7weather #flwx pic.twitter.com/j2EhtGbTiP

