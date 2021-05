Después de una primera mitad de semana con pocas lluvias, el sur de Miami podría ver un aumento en las posibilidades que llegue el clima húmedo para este jueves.

Los vientos han retrocederán un poco el jueves y esto nos está ayudará a tener un mejor clima en la playa, ya que el riesgo de oleaje ahora se ha reducido a moderado. Los vientos serán ligeramente más ligeros también ayudarán a calentar el clima .

Las temperaturas máximas el jueves llegarán a los 80°F (26°C) y sin precipitaciones.

La humedad también aumentará en Miami este jueves. Por lo que la sensación de las temperaturas se acercará a los 90°F (32°C).

Las posibilidades de lluvia seguirán siendo bajas este jueves, alrededor del 10-20%.

Lluvias y tormentas dispersas aumentan la próxima semana. El lunes del Día de los Caídos podría ser un poco inestable, así que haga algunos planes interiores de respaldo ahora.

Your early look at the #MemorialDay holiday weekend forecast….https://t.co/GOtFRebDOq pic.twitter.com/egtOQ1zigi

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 26, 2021