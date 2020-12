Miami tendrá toque de queda de medianoche a partir de este fin de semana debido a la gran cantidd de casos de coronavirus de Wuhan, así informaron las autoridades de la ciudad

Los comisionados de la ciudad de Miami aprobaron por unanimidad el jueves una resolución para hacer cumplir nuevamente el toque de queda de medianoche del condado de Miami-Dade, reportó NBC.

A partir de este fin de semana, la ciudad aplicará, una vez más, el toque de queda de 12 a.m. a 6 a.m. hasta nuevo aviso, así lo informó la ciudad a través de su cuenta en Twiitter.

Please note – beginning this weekend, the City of Miami will enforce the Miami-Dade County curfew from 12AM – 6AM nightly. pic.twitter.com/z3ntYqXpT2

