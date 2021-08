Miami comenzará este miércoles con pocas probabilidades de lluvia, pero este panorama cambiará en la tarde cuando las precipitaciones lleguen a la ciudad.

Se prevé que haya un 60% de lluvia y tormenta, en gran parte de la ciudad, en las horas vespertinas. Por lo cual deberá tener su paragua a la mano, para que no se moje.

Algunas de estas tormentas podrían provocar inundaciones aisladas, en algunos sectores de Miami. Los máximos estarán cerca del promedio, superando los 90°F (32°C).

A band of heavy rain moving across Southern Miami Dade Co. has the potential for heavy rain, gusty winds, and funnel clouds thru 10:30 pm. pic.twitter.com/C6FcqSOzD1

— Phil Ferro (@PhilFerro7) August 4, 2021