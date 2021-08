La ciudad de Miami sigue plantado firmemente en este patrón cálido y mayormente soleado durante este viernes. Una vez más, solo se verá algunos chubascos irregulares y una tormenta dispersa.

La temperatura en Miami estará en los 90°F (32°C) con una sensación cercana a los 100°F (36°F). Los vientos serán suaves, lo que lo convierte este viernes en un día perfecto para pasear en bote y / o visitar la playa.

Today, expect mainly dry times outside of a stray shower. Temps will feel like the 100's. By tomorrow, some scattered storms may return, but most of South FL will remain dry. More storms are in the forecast for Sunday, but Saharan Dust may limit them. pic.twitter.com/mxtkudzLeS

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 20, 2021