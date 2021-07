Se esperan lluvias dispersas y tormentas nuevamente este jueves en Miami. Los máximos alcanzarán su punto máximo entre los 80 y los 90 superiores.

El patrón comienza a romperse a medida que avanzamos hacia el viernes y el fin de semana. Las mañanas serán más tranquilas y habrá más posibilidades de que llueva la segunda mitad del día. Las posibilidades de lluvia disminuirán, superando alrededor del 30-40% este fin de semana.

Expect one more soggy day today before rain chances start to decline. By tomorrow, it'll be slightly drier with scattered storms around and warmer temps. Saturday, expect only some showers with VERY steamy temps as we keep an eye on Elsa. #7weather #flwx pic.twitter.com/shQyUfBSaL

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 1, 2021