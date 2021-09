El sur de Miami ha estado atrapado en un patrón constante en los últimos días de mañanas secas y tardes tormentosas y el lunes del Día del Trabajo no será diferente.

Será un día cálido con temperaturas máximas de entre 90°F (32°C) y 100°F( 36°C), durante gran parte del día .

Los vientos suaves harán que sea un gran día de paseos en barco y en la playa, solo esté atento al cielo en horas vespertinas.

El pronóstico será bastante similar hasta el jueves y luego cambiará un poco el patrón al fin de semana, en gran parte de la ciudad de Miami.

MONDAY 2 AM TROPICS OUTLOOK- Disturbance over the Yucatan Peninsula & South-Central Gulf of Mexico producing disorganized shower activity forecast to track NE across the SE United States. It will have a low chance to form once it emerges over the Atlantic waters late this week. pic.twitter.com/rGwJUJYcpn

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) September 6, 2021