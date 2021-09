El viernes será cálido y húmedo con máximos que alcanzarán los 90 grados por la tarde. Los cielos parcialmente nublados llegan por la mañana antes de dispersarse a numerosos chubascos y las tormentas regresan al pronóstico de la tarde.

Este patrón permanece en algunos lugares durante el próximo fin de semana festivo.

FRIDAY EARLY A.M. TROPICAL UPDATE: Showers & storms associated with an area of disturbed weather near the Cape Verde Islands have decreased. It's moving into a less favorable environment, and development chances are decreasing. #7weather #tropicalwx pic.twitter.com/yyQ0eojZUv

September 3, 2021