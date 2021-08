Espere algunas tormentas muy dispersas esta mañana trabajando en la brisa del este que continúa empujando hacia el oeste, dejándonos con un clima principalmente seco por la tarde y una máxima de 91°.

A partir de las 8 am, la categoría 4 Ida tiene vientos de 150 mph (157 es Cat 5).

Se espera que toque tierra a la hora del almuerzo.

Si bien la tormenta irá al oeste de Nueva Orleans, el peor clima está justo al noreste del ojo y eso significa que Nueva Orleans se verá envuelto en esto a la hora de la cena con tornados, vientos huracanados, lluvias torrenciales y una marejada ciclónica.

SUNDAY 7AM: Hurricane is still strengthening and very close to becoming a Category 5 hurricane. pic.twitter.com/MJ6fUd0lQK

— 7 Weather (@7Weather) August 29, 2021