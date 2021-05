Después de un hermoso viernes y sábado, como se esperaba, el clima comenzará complicarse este domingo en Miami

El día comenzará con algunas lluvias irregulares, pero se esperan cielos mayormente soleados esta tarde.

Hay un 30% de probabilidad de tormentas para este domingo, pero serán principalmente tierra adentro, lo que significa que las playas deben esperar un clima seco.

La temperatura máxima alcanzarán los 80°F (26°C) y la humedad definitivamente irán aumentando.

Los mayores problemas llegan esta noche cuando es posible que caigan fuertes aguaceros, ráfagas de viento y algunas tormentas fuertes a severas en toda el área de Miami .

