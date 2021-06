Miami tendrá este jueves un comienzo cálido . Muchos lugares ya están viendo temperaturas cercanas a los 80°F (26°C).

Las temperaturas máximas del jueves por la tarde llegarán a los 80°F(26°C), con la sensación de que las temperaturas se acercan a los 100°F (37°C)

Afortunadamente, habrá una brisa de playa para mantener el aire en movimiento, en toda Miami y así bajar la sensación de altas temperaturas.

Los vientos cambiarán lentamente hacia el sur y suroeste este fin de semana, empujando máximos a los 90°F (32°C). También pudimos ver algunas tormentas, especialmente durante la tarde.

