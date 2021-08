Las lluvias y tormentas dispersas, junto con una brisa regresarán este jueves nuevamente, a la ciudad de Miami

La mayor parte de la acción parece concentrarse en Los Cayos y South Miami-Dade, en las primeras horas de la mañana y luego casi todos deberíamos ver cielos secos por la tarde.

La brisa continuará con temperaturas máximas cercanas a los 90°F (32°C). También se mantendrá un alto riesgo de corrientes de resaca.

Habrá lluvias dispersas, tormentas y una brisa durante el fin de semana con máximas cercanas a 90°F (32°C).

A STRONG THUNDERSTORM capable of winds over 40 mph will impact portions of Southern Miami-Dade through 6 a.m. this morning in the area shaded below. Cities include Homestead, The Redland, Kendall, Florida City, Naranja, Country Walk, West Perrine, Princeton and Cutler Bay. #flwx pic.twitter.com/672chKd7fh

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 26, 2021