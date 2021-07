Finalmente Miami ha regresado a un patrón ligeramente más seco, pero no del todo exento de lluvia.

Las probabilidades de lluvias y tormentas durante la primera mitad del jueves serán mínimas, y las temperaturas máximas llegarán a los 80°F (26°C).

La humedad en Miami está por las nubes, así que la brisa de la playa por la tarde aliviará esas condiciones extremas que habrá durante el día.

Habrá un aumento sutil en las lluvias y las probabilidades de tormenta entre viernes y el sábado, en Miami antes de que llegue otra leve caída de lluvia para la segunda mitad del fin de semana y principios de la próxima semana.

SUMMER PATTERN: Through the rest of the week, high pressure will be in control and typical storms will be possible each day. Today and tomorrow will be breezy, and temperatures will remain near normal through the weekend. #7weather #flwx pic.twitter.com/ft8lR15Dsi

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 15, 2021