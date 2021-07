El pronóstico indica para este martes en la ciudad de Miami que habrá lluvias aisladas, con más tormentas durante la tarde. Las precipitaciones podrían deslizarse tierra adentro desde la costa.

La temperatura en Miami será cálida y húmeda, y se espera que los máximos lleguen a los 90°F (32°C) y se sentirá como si las temperaturas eclipsaran los 100°F (36°C). El clima estará así hasta el final de la semana.

TUESDAY EARLY A.M. TROPICAL UPDATE: The weak area of low pressure we've been talking about has moved just inland over GA and remains disorganized. It will meander near the coast over the next day or so. A small chance of development exists, especially if it moves back offshore. pic.twitter.com/q1OHPPyafS

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 27, 2021