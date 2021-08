Este Martes se espera que Miami tenga un día de muchas precipitaciones y tormentas aisladas, sobre todo en horas vespertinas.

La temperatura máxima estarán cerca de lo normal, superando los 90°F (32°C), durante los próximos días.

El posible ciclón tropical 6 podría convertirse en la tormenta tropical Fred más tarde en el día a medida que atraviesa el norte de las Islas de Sotavento.

Se esperan posibles ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical y hasta seis pulgadas de lluvia que se extienden desde el norte de las Islas de Sotavento hasta la República Dominicana, incluido Puerto Rico y Miami .

Tal como está ahora, el sur de Miami podría ver vientos de tormenta tropical de viernes a sábado si el pronóstico es cierto.

A Tropical Storm Watch has now been issued for portions of the SE Bahamas and the Turks and Caicos Islands. Watches and warnings remain active from the Lesser Antilles into Hispaniola. #7weather #tropicalwx pic.twitter.com/GIVjc5cp9C

— Jessica Fernandez (@jessicafdztv) August 10, 2021