Miami tendrá este miércoles un pronóstico del tiempo distinto al de días anteriores, ya que habrán varias tormentas, y la temperatura máxima llegará a los 90°F (32°C).

Este panorama se mantendrá hasta el final de la semana, cuando las posibilidades de lluvia bajen considerablemente.

El próximo día que tendrá Miami sin precipitaciones será el sábado, debido a que la alta presión atmosférica y los vientos del este de los Estados Unidos originarán un clima cálido en toda la ciudad.

Las temperaturas máximas permanecerán en los 90°F (32°C), durante gran parte del día en la ciudad.

WEDNESDAY EARLY A.M. TROPICAL UPDATE: A disturbance may develop by tomorrow as it nears the FL Panhandle. It will cause heavy rain across portions of the Southeast. If doesn't develop before moving inland, some growth is possible once it's over the Atlantic. #7weather #tropicalwx pic.twitter.com/tmq0AVL8VJ

