El sábado será el mejor día de la última semana y probablemente el mejor día de la próxima semana. Aparte de un rocío o una ducha rápida por la mañana, la mayor parte del sur de Miami debe estar seca.

La tarde presenta un 30% de probabilidad de tormentas que deberían permanecer limitadas a áreas lejanas del interior de Miami . Las máximas alcanzarán un máximo de 92 °F (37°C).

A STEAMY SATURDAY across South Florida. A few spotty storms possible this afternoon while feels-like temperatures reach well into the 100s. #miami #FLL #floridakeys #keywest @wsvn pic.twitter.com/rOHXe6RHSG

— Erika Delgado (@ErikaDelgadoWx) July 31, 2021