Finalmente es viernes y el clima parece cooperar en Miami, aunque habrán algunas lluvias y tormentas s hacia el oeste durante la tarde. Esto lo convierte en un buen día de playa con el riesgo de oleajes sea bajo

Las temperaturas se esperan que lleguen a los 90°F (32°C) tierra adentro y los 80°F (26°F) cerca de la costa.

Las probabilidades de lluvia rebotan el sábado con una buena probabilidad de tormentas. Los últimos datos muestran otra caída sutil en las posibilidades de precipitaciones nuevamente el domingo, en Miami.

Las temperaturas máximas llegarán un poco por debajo del promedio, superando los 80°F (26°C).

Today, expect a relatively dry day with just some spotty storms & steamy temps as Saharan Dust is nearby. Over the weekend, expect scattered storms with typical temps. It'll get breezy on Sunday with winds gusting up to 20 mph at times. pic.twitter.com/c1XDOhkzd1

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 9, 2021