Las lluvias y tormentas dispersas seguirán el viernes por la mañana y temprano en la tarde, en Miami. Esto irá acompañado de temperaturas máximas de 90°F (32°C).

Las precipitaciones serán persistentes hasta la tarde, es probable que se produzcan en los suburbios del oeste de Miami .

Los vientos serán lo suficientemente suaves como para planear un paseo perfecto en barco y la playa.

HOT WITH STORMS will be the pattern through the rest of the week. Saturday may slightly drier. #7weather #flwx pic.twitter.com/j2EhtGbTiP

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 29, 2021