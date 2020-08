El subsecretario de estado interino del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, informó que Estados Unidos trabaja en conjunto con una coalición global para restaurar la democracia y reconstruir la economía en Venezuela.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Kozak expresó: “Estados Unidos está trabajando con una coalición global de países en apoyo del pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia y reconstruir su economía, que actualmente sufre bajo el desgobierno represivo y corrupto del dictador Nicolás Maduro”.

The U.S. is working with a global coalition of countries in support of the Venezuelan people as they fight to restore democracy & rebuild their economy, which currently suffers under the repressive and corrupt misrule of the dictator Nicolas Maduro. https://t.co/Q0Uclju1jF

