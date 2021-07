La decisión de Simone Biles de retirarse de dos eventos de gimnasia de los Juegos Olímpicos de Tokio hizo que mucha gente reaccionara y provocó la empatía del nadador retirado Michael Phelps.

Phelps es uno de los nadadores olímpicos más condecorados de todos los tiempos y en su retiro ha creado conciencia sobre los problemas de salud mental. Le dijo a Mike Tirico de NBC Sports el miércoles que la situación de Biles en los últimos días “me rompió el corazón”.

“Necesitamos a alguien en quien podamos confiar. Alguien que pueda dejarnos ser nosotros mismos y escuchar. Permitir que nos volvamos vulnerables, alguien que no intente arreglarnos. Ya sabes, llevamos muchas cosas, mucho peso en “Nuestros hombros. Y es un desafío, especialmente cuando tenemos las luces sobre nosotros y todas estas expectativas que están sobre nosotros. Entonces, me rompió el corazón”, dijo Phelps sobre Biles.

Phelps lanzó su campaña de salud mental en junio de 2018, según Olympics.com . Ha sido abierto sobre tener pensamientos suicidas después de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

"We're human beings. Nobody is perfect. So yes, it is okay to not be okay."@MichaelPhelps reacts to the news of Simone Biles pulling out of the women's gymnastics team final. #TokyoOlympics pic.twitter.com/Jl2gmi7ORu

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 28, 2021