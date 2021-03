Es una realidad. Viola Davis interpretará a la ex Primera Dama Michelle Obama en la próxima serie de Showtime, cuyo título provisional es The First Lady.

Esta ambiciosa serie tendrá un gran elenco como Lexi Underwood que dará vida a la hija mayor de la ex primera dama, Malia Obama, mientras que O.T Fagbenle, será el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Se espera que la serie “descorra el telón de las vidas personales y políticas” de las anteriores Primeras Damas, y se alejará del Ala Oeste para centrarse en el Este, “donde se han ocultado muchas de las decisiones más impactantes y que han cambiado el mundo, tomadas por las carismáticas, complejas y dinámicas Primeras Damas de Estados Unidos”. También se espera que la antología se centre en Betty Ford y Eleanor Roosevelt.

“Ojalá pudiera ser mejor para estar a la altura del personaje que Viola tiene que interpretar, pero es emocionante”, aseguró Michelle”, señaló Michelle Obama al conocer que la actriz de 55 años Viola Davis.

Asimismo, confesó la ex primera dama se siente “poco digna” de ser interpretada por una actriz de ese calibre.

“Todo lo que hace Viola, lo hace con pasión y vigor y sé que no hará menos por este papel“, declaró Michelle Obama a Entertainment Tonight.

No será la primera vez que Obama sea recordada en la pantalla. Anteriormente fue retratada por Tika Sumpter en la película Southside with You de 2016.

La propia ex FLOTUS tiene algunos proyectos bajo la manga en la industria del entretenimiento después de que ella y su marido Barack Obama firmaran un importante acuerdo para producir series y películas para Netflix, que incluye el documental American Factory.

Con información de Glamour.