La expansión de Microsoft en Miami no es en juego, y esto lo hicieron saber al firmar un contrato de arrendamiento para una nueva oficina que contará con alrededor de 50 mil pies cuadrados en una de las torres que se está construyendo en Brickell.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, utilizará dicho espacio de Miami ubicado en el 830 de Brickell como su nueva sede regional, según un comunicado publicado en LinkedIn por Mariana Castro, vicepresidenta de ventas, marketing y operaciones de Microsoft para América Latina informó The Real Deal.

Mientras que la empresa WeWork será el inquilino principal en la torre del 830 Brickell, un edificio de de 55 pisos y 640,000 pies cuadrados que se espera que esté terminada el próximo año, ya que están ocupando unos cien mil pies cuadrados, aunque habían anunciado la ocupación de 140.

Excellent news that Microsoft has chosen @CityofMiami to establish its new offices and we welcome them to the vibrant center of the magical city.@downtownMIA #Manolo4OneMiami #Miamihttps://t.co/pjGMpcRRjM

— Manolo Reyes (@Manolo4Miami) September 8, 2021