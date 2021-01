Antes de la investidura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los miembros de seguridad de su gabinete comparecieron este marte ante el Congreso Nacional.

Avril Haines, Alejandro Mayorkas, Antony Blinken y Lloyd Austin quienes fueron designados por Biden presentaron sus planes que ejecutarán durante el periodo presidencial que comenzará este miércoles.

Avril Haines compareció frente al Comité de Inteligencia para convertirse en la próxima directora de inteligencia nacional.

Alejandro Mayorkas quien ocupará el Departamento de Seguridad Nacional le respondió las preguntas de los miembros del Comité de Seguridad Nacional,

. Mientras Antony Blinken recibió las consultas del Comité de Relaciones Exteriores para ser el próximo secretario de Estado.

Por último Lloyd Austin se enfrentó al Comité de Servicios Armados para dirigir el Departamento de Defensa.

Cada miembro del nuevo gabinete presidencial hizo su comparecencia a su manera.

Haines habló sobre la reincorporación de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán estaba “muy lejos” y prometió desclasificar un informe de inteligencia sobre el asesinato del disidente saudí Jamal Khashoggi, dos declaraciones que podrían afectar las políticas de Biden en Oriente Medio.

Mayorkas dejó en claro que la nueva administración no revertiría de inmediato las políticas de inmigración de Trump.

Blinken mostró ampliamente la necesidad de la participación de Estados Unidos en el exterior, incluso como un control sobre China.

Mientras que Austin, indicó que quiere ver el fin de la guerra en Afganistán, pero la posibilidad abierta de una campaña militar prolongada en el país.

Biden's Director of National Intelligence nominee Avril Haines says, if confirmed, she will provide Congress with an unclassified report on the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/ocPUsJUeti

— NBC News (@NBCNews) January 19, 2021