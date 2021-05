Se dice que los récords están para romperse, y eso hizo el pelotero Miguel Cabrera, quien este miércoles se convirtió en el venezolano con más imparables en las Grandes Ligas.

El aragüeño dejó atrás la marca impuesta por el celebre Omar Vizquel, quien había disparado 2877 imparables, en su carrera en la Gran Carpa.

Cabrera logró la hazaña, este miércoles en el duelo en que los Reales de Kansas City se enfrentaron a los Tigres de Detroit, en el Comerica Park.

Cabrera quien en días reciente había empatado la marca impuesta por Matt Orr, primero empató el récord impuesto por “Mano de seda” al despachar un imparable remolcador en el tercer inning.



Esto ya vaticinaba que sería una jornada histórica para el venezolano, quien no ha tenido el inicio de campaña de las Grandes Ligas esperando.

Dos episodios más tardes volvería al cajón de bateadores y esta vez, ante los envíos de Danny Duffy rompería la marca de más hits para un venezolano en las Grandes Ligas, al conectar un sencillo hacía la banda contraria.

Two more hits, two more RBIs for Miggy tonight. #DetroitRoots pic.twitter.com/xTIriFvxa1

— Detroit Tigers (@tigers) May 13, 2021