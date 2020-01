Mike Pompeo ratifica el respaldo de su Gobierno a Guaidó y afirma: «Todas las dictaduras llegan a su fin»

Este jueves, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos,ratificó el respaldo de su Gobierno a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y advirtió al régimen de Nicolás Maduro: «Todas las dictaduras llegan a su fin», según difundió diariolasamericas

A través de Twitter, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: «Todas las dictaduras terminan y estamos orgullosos de apoyar a Juan Guaidó, a la Asamblea y al pueblo de Venezuela en su lucha para restaurar la democracia».

One year ago today @JGuaido became the legitimate Interim President of #Venezuela. As we’ve seen in his travels this week, he continues to have the support of the international community in his efforts to bring relief to the Venezuelan people’s humanitarian and political crisis. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 23, 2020

Es de hacer notar que Pompeo y Guaidó coincidieron el lunes en un foro sobre terrorismo organizado en Bogotá, primera parada de la gira internacional del líder opositor venezolano.

Posteriormente, el presidente encargado de Venezuela viajó a Europa, donde ya ha efectuado paradas en Londres, Bruselas y Davos, en este último caso para asistir al Foro Económico Mundial.

Un dato a considerar es que en una reunión con el Gobernador de Florida, Ron de Santis, Pompeo sentenció: «El momento para que Maduro se vaya es ahora».

Discussed the political, economic, and social crisis in #Venezuela with Florida Governor @GovRonDeSantis. The Venezuelan people deserve nothing less than a free and fair presidential election through a transitional government. The time for Maduro to go is now. pic.twitter.com/vchySahYZ9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 23, 2020

