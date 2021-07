Un grupo de talentosas estrellas del mundo del espectáculo va a luchar por devolverle a su amiga Britney la libertad. Esta una de las varias muestras de apoyo público que le han brindado. Incluyendo la de su madre quien también ha salido en su defensa.

Como se sabe, Britney ha pasado por varias situaciones, el juez denegó su solicitud para terminar la tutela de su padre, renunció su abogado o el que fue su manager durante 25 años, Larry Rudolph, que también renunciaba a su cargo dejando a la artista en la estacada.

Pero ahora Britney puede volver a sonreír, aunque sea por un día, al ver que no solo sus seguidores le apoyan, sino que sus compañeras de profesión, muchas de ellas amigas, han salido en su rescate.

Grandes artistas como Mariah Carey, Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera o Katy Perry han creado un fondo legal para apoyar a Spears en la batalla que mantiene contra su padre desde hace más de 13 años para poder recuperar de una vez por todas el control sobre su vida.

El “Ejército del pop”, como se han denominado ellas mismas, nace para dar un empujón más al movimiento #FreeBritney y conseguir que la artista vuelva a ser 100% libre. En redes se les conoce como las “Vengadoras”.

Su amiga Christina Aguilera no es la primera vez que se pronuncia sobre este tema. De hecho, se hizo viral una carta que escribió apoyando a su amiga. En la misma escribía: “Es inaceptable que a cualquier mujer que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney”.

