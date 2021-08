Este lunes salió a la luz pública un memorándum por parte del Pentágono, en el que se le ordena a todos los militares estadounidenses que deberán estar vacunados contra el Covid-19.

La fecha límite para que los efectivos de los distintos componentes norteamericano estén inmunizados es el 15 de septiembre, como lo expresa el comunicado.

“Buscaré la aprobación del presidente para hacer que las vacunas sean obligatorias a más tardar a mediados de septiembre”, relató el secretario de Defensa Lloyd Austin.

Esta decisión de Austin se toma, poco después que el presidente Joe Biden les dijo a los funcionarios de defensa que desarrollaran un plan que requiera que los militares reciban vacunas como parte de una campaña más amplia para aumentar las vacunas en la fuerza laboral federal.

Austin dijo en su memorando que los servicios militares tendrán las próximas semanas para prepararse, determinar cuántas vacunas necesitan y cómo se implementará este mandato.

Esto da tiempo para que la La Administración de Medicamentos y Alimentos ​​ ​es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en Inglés) dé la aprobación final a la vacuna Pfizer, que se espera para principios del próximo mes.

Sin esa aprobación formal, Austin necesitaría una exención de Biden para que las inyecciones sean obligatorias.

🙌🏼🙌🏼 Pentagon to make Covid-19 vaccine mandatory for all troops by mid-September #SmartMove https://t.co/tUBQxVeI61

— 💙❄️ Betty E ❄️💙 (@bestrada912) August 9, 2021