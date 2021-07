Decenas de millones de familias recibieron el primer pago del crédito tributario por hijos ampliado, dijeron el miércoles por la noche el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de EEUU.

El crédito reforzado les proporcionará fondos adicionales cada mes, hasta fines de 2021, junto con una exención de impuestos, el próximo año, reportó CNN.

Los pagos fueron aprobados como parte del paquete de estímulo demócrata de US$ 1,9 billones, que el presidente Joe Biden promulgó en marzo. La primera entrega totalizó US$ 15.000 millones.

Los aportes a millones de familias pueden ofrecer el mayor beneficio a las familias de bajos ingresos, reduciendo la pobreza infantil casi a la mitad, pero el dinero extra también se destinará a familias estadounidenses más acomodadas.

El crédito mejorado completo estará disponible para jefes de hogar que ganen hasta US$ 112.500 al año y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año, después de lo cual comienza a eliminarse gradualmente.

Para millones de familias, el crédito luego se estabiliza en US$ 2.000 por hijo y comienza a eliminarse para los padres solteros que ganan más de US$ 200.000 o para parejas casadas con ingresos superiores a US$ 400.000.

Más padres de bajos ingresos también serán elegibles para el crédito tributario por hijos porque el paquete de ayuda lo hace completamente reembolsable. Solo había sido parcialmente reembolsable, lo que dejó a más de 26 millones de menores sin poder obtener el crédito completo porque los ingresos de sus familias eran demasiado bajos, según estimaciones del Departamento del Tesoro.

Los padres que no son ciudadanos pueden recibir los pagos por sus hijos ciudadanos siempre que tengan números de identificación de contribuyente individual (ITIN) y sus hijos tengan números de Seguridad Social.

Las millones de familias pueden verificar su elegibilidad a través de este sitio web del IRS.

Sin embargo, el crédito ampliado solo está vigente para 2021, aunque los demócratas esperan extenderlo.