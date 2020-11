The Wharf en 20 West Las Olas Boulevard es un famoso restaurante del sur de la Florida. Se ubica en Fort Lauderdale, condado de Broward.

Este prestigioso local se vio obligado a cerrar sus puertas tan solo dos días después de reabrir para el público. ¿La razón? Los clientes no cumplieron con las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19.

Para el día de su reapertura, clientes sin mascarillas se reunieron en el lugar. Según se pudo conocer el local tuvo mucha gente de pie y sentada hombro con hombro este fin de semana: el distanciamiento social y el uso de máscaras estuvieron ausentes en medio de la multitud excesivamente grande.

Funcionarios que se encargan de supervisar el cumplimiento de estas normas visitaron el establecimiento ese día al menos en tres oportunidades.

“Si no pueden controlar la conducta de sus clientes, desafortunadamente, tendremos que cerrarlos”, dijo el alcalde de Broward Steve Geller

Los propietarios de The Wharf fueron citados y se les ordenó cerrar por 24 horas, pero el domingo, el negocio dio un paso más al anunciar un cierre temporal prolongado.

En las redes sociales, The Wharf dijo que estaban cerrando debido a un aumento en los casos y las regulaciones locales.

Thanks to all our fans for your support! Unfortunately, due to the statewide spike in cases and local regulations, we will be temporarily shutting down. We’ll reopen when we’re able to provide the proper experience for you at our beautiful outdoor venue. Stay Safe & Stay tuned! pic.twitter.com/8fUvfOoQ5N

— The Wharf Fort Lauderdale (@wharfftl) November 22, 2020