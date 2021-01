Una joven de Estados Unidos puso a prueba a su caballo: fingió que lloraba.

Por redacción MiamiDiario

El video de la reacción del animal, al oírla y observarla, acumuló más de 7 millones de reproducciones en YouTube, reportó Depor.

“Voy a fingir que estoy triste para ver cómo reacciona mi caballo”, dijo la mujer al principio del clip. Segundos después, sentada en el suelo, cabizbaja, comenzó a llorar.

El equino, que estaba alimentándose, volteó su cabeza en dirección a ella. Pronto, agarró un pedazo de heno y se acercó a la norteamericana para dárselo.

En un momento, parecía que la consolaba. La grabación terminó con la joven haciéndole caricias a su ser querido de cuatro patas, que no se despegó de su lado.

Además de la publicación de YouTube, la secuencia se compartió en varias sub-secciones de Reddit: acumuló miles de upvotes (votos positivos).

Comportamiento de los caballos

En un trabajo de investigación sobre estos mamíferos, se refirieron a la relación que tienen con los humanos. “Los caballos domésticos son muy sensibles a las señales de atención humana, incluida la mirada”, explicaron en Attributing attention: the use of human-given cues by domestic horses (Equus caballus)*.

Resulta probable que el animal haya podido identificar la voz de su dueña. “Se demostró que los caballos son capaces de discriminar entre las voces de un humano conocido y desconocido sin verlos u olerlos al mismo tiempo”, escribieron en el paper Cross-modal recognition of human individuals in domestic horses (Equus caballus)**.

