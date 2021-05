En el marco de las actividades que se realizan previo al Miss Universo 2021, en Florida, la reina actual del certamen de belleza, la sudafricana Zozibini Tunzi hizo una para que sorprendió a muchos.

Tunzini visitó la panadería italiana llamada Rosetta’s en Brickell, en donde trabajan los integrantes del programa Best Buddies.

Miss Universo satisfecha por la labor

Tunzi, quien entregará la corona de Miss Universo el próximo domingo, en el Hard Rock Hotel & Casino de Miami se mostró sorprendida, por la labor que hacen en el local.

“Y creo que es tan increíble que tengamos este establecimiento que puede ayudarlo a estar en la sociedad y poder trabajar y ahorrar dinero, como él dijo, para su familia, así que creo que ha sido tan, tan increíble ”, dijo Tunzi.

En la visita de la soberana universal, los trabajadores se mostraron orgullosos, por la labor que realizan.

“Me gusta trabajar aquí. Me gusta la comida de aquí. Me gusta limpiar aquí y me gustaría ganarme la confianza del gerente ”, dijo Guillermo, empleado de Rosetta.

Miss Universe visits Best Buddies x Rosetta bakery in Miami, FL: https://t.co/qpF4pZgZd8 — Best Buddies (@bestbuddies) May 11, 2021

Objetivo de Best Buddies

Best Buddies es una organización sin fines de lucro que ayuda a brindar oportunidades en el lugar de trabajo para personas con desafíos de desarrollo.

Por tal motivo la Miss Universo 2020, se mostró tan identificada con la labor que decidió darles una palabra de aliento.