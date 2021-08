La compañía aeroespacial SpaceX lanzó este domingo desde Cabo Cañaveral, en Florida, el cohete Falcon 9 que transportaba la cápsula de carga Dragón, que tiene previsto dejar suministros en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El despegue se realizó a las 3:14 a.m. hora local y está previsto que llegue a la EEI el lunes a las 11:00 a.m.

Tras el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy y separarse de la cápsula Dragón, el Falcon 9 regresó a la tierra y aterrizó en una plataforma ubicada en el océano Atlántico.

La cápsula transporta más de 4,800 libras de experimentos científicos, suministros para la tripulación y material para la EEI, explicó la agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. (NASA, en inglés) en un comunicado.

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Monday at ~11:00 a.m. EDT pic.twitter.com/w7k1TRNGKg

— SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021