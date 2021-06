Hace solo algunos días Daniela Nicolás regresó a Chile tras viajar a Estados Unidos para representar a nuestro país en el certamen de belleza, Miss Universo, cuya ganadora resultó ser la representante mexicana, Andrea Meza.

A pesar de que no ganó, la actriz se mostró muy agradecida por el apoyo recibido desde que comenzó la aventura para participar en el evento, reportó En Cancha.

Luego de cumplir con una cuarentena obligatoria en una residencia sanitaria, Nicolás ya está en su casa y descansando, al menos lo intenta, porque ha tenido que conceder una serie de entrevistas para comentar su paso por el concurso.

Fue en este contexto, que Daniela conversó con Cristián de la Fuente en el espacio online “Velvet al desayuno”, y contó una serie de detalles sobre su experiencia en el Miss Universo.

En este sentido, la actriz detalló cómo su participación la afectó económicamente, razón por la que aclaró que no participaría en una nueva edición del certamen de belleza.

“Me dejó pobre el concurso. Puedes no gastar ni uno e ir a competir de forma mediocre, pero si buscas lo contrario, necesitas invertir en clases de pasarela, de oratoria, en la ropa, es mucho lo que se gasta”, señaló la Miss Chile.

Asimismo, indicó que todo es un show y que “yo puedo ser la mejor, pero si todo el material que yo mando y que va a salir en una pantalla que verá todo el mundo, es hecho con un teléfono y con un formato de mala calidad, no podría clasificar. Miss Universo es un negocio, es una empresa. Hay que invertir en cosas de calidad y hacer un buen material”.

Sobre su paso por el evento, la candidata dijo que no tenía muchas expectativas de clasificar. “Había personas que estaban dentro de producción, que hacían rankings que siempre me tenían dentro de las cinco o diez finalistas, y de un día para otro me sacan hasta del top 21, algo que era muy raro y eso claramente, era porque tenían información”, declaró.