El escenario de Miss Universo se iluminó con coloridas protestas cuando las concursantes de Singapur, Uruguay y Myanmar aprovecharon el protagonismo para desvelar mensajes sobre cuestiones políticas y sociales.

Durante el segmento del “traje nacional” del concurso anual, que concluyó el domingo en Florida, las tres concursantes revelaron mensajes alusivos al odio antiasiático, la discriminación contra las comunidades LGBTQ y la actual crisis política en Myanmar, reportó CNN.

En uno de los momentos más dramáticos del certamen, la Miss Universo Singapur, Bernadette Belle Ong, se paseó por la pasarela con un traje inspirado en los colores de la bandera nacional de Singapur antes de girarse para desvelar un llamamiento a “Detener el odio asiático”.

Miss Universo Uruguay, Lola de los Santos, por su parte, mostró su apoyo a las comunidades LGBTQ con un traje y una falda arco iris en los que se leía: “No más odio, violencia, rechazo, discriminación”.

Tras el segmento del “traje nacional”, que acabó ganando, Thuzar Wint Lwin publicó una imagen de sí misma sosteniendo el cartel de la protesta junto a la leyenda “Emperatriz sin miedo”.

La concursante de Singapur, Ong, también publicó en Instagram una serie de imágenes de su traje, diciendo que era su responsabilidad “enviar un fuerte mensaje de resistencia contra los prejuicios y la violencia” dirigidos a los asiáticos.

