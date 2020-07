Laura Mesa es una modelo nacida en Colombia que llegó a la ciudad de Miami para poner calienta la temperatura exhibiendo su cuerpazo en bikini.

Mesa además estudió comunicación social en su país natal y se considera una persona soñadora, emprendedora y calienta la temperatura a donde va.

Para conocer un poco más de esta espectacular mujer te presentamos a continuación una sustanciosa entrevista que se le pudo realizar a la modelo.

¿Cuándo sientes que estás más sexy?

Me considero una mujer muy sensual al momento de tener una cámara en frente cambia toda mi expresión, Me gusta mucho las fotografías y los videos, me gusta plasmar diferentes técnicas de maquillaje en mi, jugar con mi cabello ponerlo ondulado, hacer diferentes tipos de peinados, pero nunca ser rubia; no me gusta, me gusta más mi cabello oscuro.

¿Cuál es tu mejor activo?

El amor y el respeto que le tengo a las personas cerca de mi y a los animales, valoro mucho cada persona en mi vida.

¿Por qué elegiste seguir una carrera en modelaje?

Me desempeñó mucho ante una cámara y desde pequeña me ha gustado el modelaje, poco a poco me han llegado propuestas y me han motivado más con esta carrera.

¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos?

Me gusta leer, meditar, compartir con mis amigas, practico Pole dance, y lo mejor pasar tiempo con mi familia.

¿Cuál considerarías que es tu mayor desafío como modelo hasta ahora?

A veces me pongo nerviosa al hablar ante una cámara y llevar una buena alimentación ya que me gusta mucho la comida rápida.

¿Te sientes más como una persona de ciudad o de campo?

Una persona de la ciudad, ya que siento que en el día debo de hacer varias cosas, me gusta ir al spa, tengo que estudiar, trabajar, me gusta compartir en lugares públicos como por ejemplo ir a desayunar o tomar el algo con una amiga o cualquier otra compañía, no soy capaz de quedarme aislada.

