Luego de realizar un ensayo clínico de etapa inicial y probar su prototipo en 10 adultos de entre 56 y 70 años de edad y en otros 10 mayores de 71 años, la biotecnológica Moderna aseguró este miércoles que su vacuna contra el covid-19 generó una respuesta inmune prometedora en pacientes mayores, según difundió elnacional

Moderna explicó que cada participante recibió 2 dosis de 100 microgramos de la vacuna con 28 días de diferencia y que los participantes produjeron anticuerpos neutralizantes, que los investigadores creen necesarios para desarrollar inmunidad al virus, así como células T asesinas, también necesarias. Esta información fue suministrada por la compañía durante la celebración del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,

Estos resultados que fueron presentados ante los CDC, todavía no se han publicado en ninguna revista científica revisada por pares.

Como se recordará, en mayo pasado, la compañía publicó datos preliminares que mostraban que la vacuna producía anticuerpos en unos 45 adultos sanos, si bien la comunidad científica ha advertido en varias ocasiones a la compañía que su estudio de fase uno era pequeño y que los resultados pueden diferir para otras poblaciones.

We just announced a supply agreement with the U.S. government for an initial 100 million doses of mRNA-1273, our vaccine candidate against COVID-19. Read more here: https://t.co/skd7iLdEW2 pic.twitter.com/JwZ7OD7EjO

— Moderna (@moderna_tx) August 11, 2020