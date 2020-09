Un momento de terror se vivió en el encuentro entre los Toronto Blue Jays y Yankees de New York después que el árbitro principal fuera golpeado por una bola que fue lanzada a 99 millas por horas (mph).

El lanzador estrella neoyorkino Gerrit Cole se enfrentaba al bateador de Toronto Lourdes Gurriel Jr y en la parte alta de la séptima entrada, cuando estaba en conteo de 3 y 2, Cole hizo uso de su poderosa recta que apenas Gurriel no vio y el receptor no la pudo tomar, así que el envío fue directamente a la careta del Umpire principal John Tumpane.

El envío, calculado a unos 160 kilómetros por hora, tumbó de un solo momento al Tumpane, quien quedó totalmente desorientado en un primer momento.

Afortunadamente, la máscara protectora puede salvar vidas ante encontronazos de este tipo y después de unos segundos el principal se levantó para seguir el juego sin ningún inconveniente.

Te dejamos con este momento de terror:

Scary moment as home plate umpire John Tumpane takes a 99 mph fastball straight to the mask pic.twitter.com/uM5hhp8L9k

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 17, 2020