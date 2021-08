Este viernes se reportó que un monitor de seguridad escolar fue arrestado después de que se diera a conocer un video golpeando a un estudiante de secundaria en el hombro.

El incidente fue capturado en video a través de un celular en la escuela secundaria Horace Mann en El Portal, el jueves por la mañana.

Según se pudo saber, el video comienza con una especie de altercado entre Antwan Ruffin, de 40 años, que mide 6 pies, 7 pulgadas de alto y pesa 220 libras, y un estudiante de séptimo grado.

Fort Lauderdale News Search Reviews (Security Monitor Arrested for Punching Student at El Portal Middle School) Fort Lauderdale News – https://t.co/Ly7dJTXwxL pic.twitter.com/f9pNgymCyj — 1 Fort Lauderdale (@1_ftl) August 27, 2021

“Pruébame. Cuando suena la campana, estás en mi pasillo ”, le dijo Ruffin al estudiante.

Al principio, se podía ver a Ruffin empujando al niño, y luego, el niño responde algo, pero no se escucha en el video. El hombre de 40 años continúa gritando.

“Haz lo que vas a hacer. Trae su [improperio]. Tráelas todas. Tráelos todos ”, grita Ruffin. “No tengo miedo de ninguno de ellos. Tráelos todos”, reseñó WSVN.

Poco después de que Ruffin le pregunta al niño si quiere un teléfono para llamar, se le puede ver golpeando al niño en su hombro derecho.

“Oh, no, no podría manejar eso”, dijo el padre James Brannon. “Yo mismo, si me hubiera acercado y hubiera visto eso, me habría involucrado con eso, y habría dicho: ‘Espera, no puedes hacer ese chico así'”.

“Es preocupante”, dijo un padre. “No voy a mentir. Es muy preocupante. Uno envía a sus hijos a la escuela y cree que estarán seguros en la escuela. No está pensando que un adulto va a poner las manos sobre su hijo “.

Más tarde, el monitor de seguridad Ruffin fue arrestado por la Policía Escolar de Miami-Dade y acusado de abuso infantil sin grandes daños corporales y agresión. Desde entonces ha pagado una fianza y fue liberado de la cárcel el jueves por la noche.

Un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade emitió una declaración sobre el arresto del monitor de seguridad, que dice, en parte, “Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade están profundamente preocupadas y entristecidas por las acciones de este individuo, ya que no son representativas de nuestro cariño y apoyo personal.”

El distrito agregó que tomarán todas las acciones disciplinarias contra Ruffin hasta, e incluso, el despido.