Ashley Moody, Fiscal General, alertó al presidente Joe Biden y a los miembros de la Comisión Presidencial de la Corte Suprema de EEUU sobre los peligros que representa el empaquetamiento o “court-packing” del tribunal.

La comisión celebrará su reunión inaugural en línea hoy.

A partir de hoy, en las oficinas de los recaudadores de impuestos de toda la Florida se exhibirá información y recursos sobre importantes iniciativas estatales de lucha contra el delito y de prevención, como la lucha contra el tráfico de personas y la epidemia de opioides, la prevención de estafas y la denuncia anónima de delitos.

If @JoeBiden plans to take over our judiciary, Americans must be afforded the opportunity to scrutinize every step along this dangerous path. pic.twitter.com/4z5kBlLzx3

El recaudador de impuestos del condado de Alachua, John Power, la recaudadora de impuestos del condado de Clay, Diane Hutchins, el recaudador de impuestos del condado de Duval, Jim Overton, el recaudador de impuestos del condado de Nassau, John Drew, y Wyllie Hodges, de First Coast Crime Stoppers, se unieron a la Procuradora General Moody en la conferencia de prensa de hoy en Jacksonville para hacer el anuncio.

Moody dijo: “Estoy muy emocionada de unirme a la Asociación de Recaudadores de Impuestos de Florida para ayudar a distribuir información y recursos importantes para la prevención del delito a más floridanos.

Partnering with @FLTaxCollectors to engage even more Floridians in crucial statewide initiatives to help fight crime and save lives—including Crime Stoppers’ statewide reporting number **TIPS (8477). https://t.co/BryFgO6yMa pic.twitter.com/7Ef3esaQD9

La trata de personas, el abuso de opioides y las estafas al consumidor afectan la vida de los floridanos a diario y saber cómo responder adecuadamente a cada una de estas situaciones únicas es crucial y, en algunos casos, podría ayudar a salvar una vida.

No me quedaré de brazos cruzados mientras @JoeBiden ignora los precedentes históricos del aumento o “court packing” judicial y la consecuente desaparición de economías, estados de derecho y las libertades en otras naciones. Hoy, envié comentarios antes la reunión de la comisión.

La Fiscal General indicó lo siguiente: “Agradezco a cada una de las oficinas del Recaudador de Impuestos de Florida que comenzarán a exhibir información de nuestra oficina para involucrar y educar mejor a nuestras comunidades en estos temas que afectan a todos los floridanos”.

Desde que asumió el cargo, el Procurador General Moody ha lanzado varias iniciativas en todo el estado para ayudar a educar a los floridanos sobre las formas en que pueden ayudar a combatir el delito y hacer que sus comunidades sean más seguras. A través de la nueva colaboración con la FTCA, se llegará a más floridanos con estos importantes mensajes.

La información compartida a través de la nueva asociación incluye:

Cómo detectar y denunciar el tráfico de personas.

Los peligros del consumo de opioides y dónde buscar ayuda.

Recursos sobre estafas nuevas y emergentes en todo el estado.

La línea de denuncia anónima de la Asociación de Detenedores de Delitos de Florida en todo el estado.

En octubre de 2020, el Fiscal General Moody y la FACS anunciaron el primer número estatal del país para el proceso de denuncia anónima de los ciudadanos.

Moved to hear from Venezuelan exiles—including Justices of the Supreme Court in exile—about how court packing helped unravel democracy and destroy their nation. Before @JoeBiden packs SCOTUS, he must consider history. https://t.co/PBoRAFpx83 pic.twitter.com/i0PHvEdtuJ

A través de la línea de denuncias anónimas, cualquier persona puede informar sobre delitos desde cualquier lugar del estado utilizando un dispositivo celular marcando **TIPS.

Anteriormente, cada uno de los 27 Crime Stoppers regionales de Florida sólo utilizaba números de teléfono locales y separados para realizar las denuncias.

I am calling on Congress to pass the FIGHT Fentanyl Act to permanently classify fentanyl as a Schedule I controlled substance.

We shouldn’t wait a minute longer to take this important action—thousands of American lives are at stake.https://t.co/e51NWUonKw pic.twitter.com/03ZyVt0oAx

