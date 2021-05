La Procuradora General Ashley Moody rindió un merecido homenaje a los agentes de la ley de Florida en la Semana Nacional de la Policía.

Moody participó en la campaña Paint the Town Blue.

La campaña, de una semana de duración, tiene como objetivo fomentar la participación del público en el reconocimiento a la dedicación y el esfuerzo de los oficiales de policía.

El edificio histórico del Capitolio de Florida se iluminará de azul durante toda la semana en reconocimiento a la Semana Nacional de la Policía.

La Procuradora General Moody y su esposo, Justin, agente de la ley federal, también están ayudando a pintar la ciudad de azul iluminando su casa con luces azules.

Para la Procuradora General Moody es muy importante apoyar a las fuerzas del orden y quiere alentar a todos los floridanos a que actúen esta semana para mostrar su apoyo a los hombres y mujeres que protegen sus comunidades.

Esto es importante ya que los oficiales de policía de Florida continúan enfrentando pérdidas extraordinarias en el cumplimiento del deber.

“Este año hemos perdido 12 oficiales más del doble de las muertes en el cumplimiento del deber durante el mismo período en 2020”, indicó.

Agregó que casi la mitad de las muertes de este año se deben a actos violentos y delictivos.

La Fiscal General Ashley Moody dijo: “Como esposa de un oficial de la ley, estoy consciente del gran sacrificio de nuestros oficiales en el cumplimiento del deber”.

