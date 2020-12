Tras haber experimentado síntomas de covid-19 durante toda una semana, el actor y luchador profesional Tommy “Tiny” Lister, falleció este jueves 10 de diciembre, reportó elnacional

La información fue confirmada por su manager, Cindy Cowan.

Según el medio TMZ, el actor de reparto, de 62 años de edad, fue hallado muerto en su casa de Marina Del Rey, en California, (Estados Unidos) por un amigo que estaba preocupado y fue hasta el lugar después de que Lister no respondiera sus llamadas.

Fue declarado muerto en el lugar, sin embargo, la causa de la muerte está aún por determinarse con la autopsia ya que nunca dio positivo a la prueba de coronavirus

Se pudo conocer que el actor gozaba de buena salud, sin embargo, el pasado fin de semana debía trabajar en una película pero canceló su asistencia desde el viernes.

Cowan comentó que “realmente se estaba quejando, pero estaba demasiado débil para ir al médico”.

Su representante le dio el último adiós en las redes sociales. “Era un gigante amable y único en su clase, un hombre que ha sido como un hermano para mí durante 20 años”.

The world lost a movie star today ….I lost a best friend 💔

He was an amazing father with a heart as big as his smile

RIP Tiny… you will be missed #Debo#Zeus #TinyLister #cindycowan pic.twitter.com/8EaHVcQIx8

— cindy cowan (@cindycowan1000) December 11, 2020