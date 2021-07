La gran cantidad de muertes de manatíes que ha habido durante el 2021 en las costas de Florida, que han puesto en peligro la existencia de esta especie en el estado.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó este lunes que se registraron 841 muertes de manatíes entre el 1 de enero y el 2 de julio de este año.

Esto elevó la cifra que hubo en el 2013 de 830 manatíes fallecidos, por distintas circunstancias.

El portal web TCPalm informó que más de la mitad de las muertes de manatíes en Florida han ocurrido en Indian River Lagoon y sus alrededores en los condados de Volusia, Brevard, Indian River, St. Lucie y Martin.

La inmensa mayoría de los fallecimientos se han producido en Brevard, donde perecieron 312 manatíes.

Florida Breaks Annual Manatee Death Record In First 6 Months Of 2021 https://t.co/3jNK5eQMmp

— Sandra (@SandraMickus01) July 12, 2021