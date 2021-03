Una mujer de origen asiático fue atacada por dos personas, en un autobús en Miami-Dade, luego que está les pidiera que utilizaran sus tapabocas.

Lai, como fue conocida la dama se trasladaba el 9 de marzo, en un transporte público de Miami-Dade, cuando le pidió a un hombre y una mujer que se le colocaran los tapabocas.

Inmediatamente, los ciudadanos empezaron a lanzarle improperios a Lai.

“Ocúpate de tus asuntos, señora china. No me importan ustedes. Vete al infierno. Esto es Estados Unidos ”, dijo el hombre no identificado en video.

Atacantes culparon a mujer de propagar el virus

Los atacantes acusaron a Lai, de haber propagado el Covid-19, en Estados Unidos, sin saber que ella es ciudadana norteamericana.

“No repetiré los insultos raciales, pero él me dijo que regresara a China. Me dijo que traje COVID a este país ”, dijo Lai.

La ciudadana indicó que sintió miedo, debido a los recientes ataques que ocurrieron en tres spas, en Atlanta y donde fallecieron 8 personas.

Autoridades rechazaron los insultos verbales

El comisionado de la ciudad de Miami, Ken Russell, quien es de origen japonés rechazó los recientes crímenes de odio contra asiáticos en los Estados Unidos.

. “Este es un momento realmente bueno para aprender a ser conscientes de nuestros vecinos, realmente abrazar la diversidad y unirnos en esta pandemia”, dijo Russell.

Mientras, que el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami Dade también emitió una declaración, en la que rechazaba el ataque.

“La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y empleados es nuestra prioridad número uno. Lamentamos que alguno de nuestros pasajeros haya tenido una experiencia negativa mientras estaba en nuestro sistema”, dice parte del comunicado.