Una mujer de 65 años de Florida enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de su madre de 92 años, quien murió el mes pasado a causa de lesiones resultantes de aparente negligencia y abuso físico, según las autoridades.

Un informe de posible abuso de ancianos llevó a los oficiales de la Oficina del Sheriff de Florida a responder al Orange Park Medical Center.

#JSO has arrested Iris Kinamon (Black/Female, 65) in connection with the death of a local 92 year old woman.

On November 3, 2020, potential elder abuse was reported. The Special Assault Unit conducted an investigation and Kinamon was charged with Aggravated Elderly Abuse. pic.twitter.com/FvZ4EW131K

